Могерини призвала участников переговоров в Минске не упустить шанс на урегулирование на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини заявила сегодня в Страсбурге, выступая в рамках пленарного заседания Европейского парламента во время обсуждения ситуации по Украине.

”Завтра - шанс, который нельзя упустить. Люди теряют жизнь... (Переговоры - это шанс), чтобы восстановить и защитить мир в Европе, защитить глобальный баланс и порядок. Это стоит на кону. Я не скажу, что я надеюсь, но я работаю в это время, чтобы гарантировать этим усилиям поддержку и единство ЕС”, - сказала Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ее обращение адресовано всем участникам завтрашних переговоров.

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”Шанс, который есть у нас сегодня в Европарламенте, это сказать, сказать от себя сторонам, прежде всего России, и тем, кто встретится завтра вечером в Минске, - используйте эту возможность и, наконец, договоритесь о мерах, направленных на выполнение Минских договоренностей. Это единственный путь, который мы можем начать, чтобы найти выход из кризиса”, - сказала Могерини.

Она отметила, что ситуация в Украине ”в последние недели еще больше ухудшилась”.

”В последние недели мы видели обстрелы жилых кварталов, увеличение количества атак на гражданских, эскалацию на местах”, - подчеркнула Могерини.

Она также напомнила евродепутатам о проведении вчера внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором было принято решение ”увеличить давление и Россию и сепаратистов”, а также просить службы Европейской комиссии и Дипломатической службы подготовить дополнительные документы для дальнейшего давления.

Кроме того, Могерини подчеркнула необходимость проведения в Украине ”в эти сложные времена” реформ, в частности, по децентрализации власти, судебной реформы, избирательной, экономической реформы и ”реформ, которые должны изменить систему, начав с борьбы с коррупцией”.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот же день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если к тому времени удастся согласовать ряд позиций».