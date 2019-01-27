"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в католическом соборе на Филиппинах

Согласно уточненным данным, жертвами теракта стали по меньшей мере 18 человек, более 80 человек получили ранения.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт, который был совершен в воскресенье, 27 января, в католическом соборе на юге Филиппин.

Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, которая специализируется на мониторинге сообщений исламистов, передает Deutsche Welle.

Согласно сообщению ИГ, на которое ссылается SITE Intelligence Group, двое смертников-исламистов взорвали себя в церкви и на парковочной площадке возле нее в городе Холо в провинции Сулу.

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Согласно уточненным данным, жертвами теракта стали по меньшей мере 18 человек, более 80 человек получили ранения. Ранее местная полиция сообщала о большем количестве погибших, однако впоследствии эти данные были уточнены в сторону уменьшения.

Как сообщал УНИАН, две бомбы взорвались в католическом соборе во время воскресной мессы на юге Филиппин, на острове Минданао в городе Джоло, где активизировались мусульманские боевики.

Большую часть населения города Холо и в целом провинциях Сулу составляют мусульмане. 21 января на юге Филиппин прошел референдум, которым было утверждено создание в стране нового автономного мусульманского региона, однако жители Сулу голосовали в основном против.