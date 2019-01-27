В Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 34 человека

Спасательные работы в районе шахты, пострадавшей при прорыве плотины, продолжаются.

После прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью погибли как минимум 34 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные местной пожарной службы.

23 пострадавших были доставлены с травмами в больницу. Более сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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"К сожалению, шансы найти выживших на данный момент минимальны", - заявил губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня в пятницу, 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы пока остается не выяснена.

Как сообщила пресс-служба немецкой компании TÜV Süd , осуществлявшей контроль безопасности шахты, при последней ее проверке в сентябре 2018 года никаких нарушений выявлено не было. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale.

Ранее УНИАН сообщал, что как минимум 200 человек пропали без вести в результате прорыва дамбы, который произошел в пятницу, 25 января, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.