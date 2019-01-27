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В Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 34 человека

01:27, 27 января 2019
Мир
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Спасатели продолжают извлекать из-под завалов тела жертв / фото hojeemdia

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные местной пожарной службы.

23 пострадавших были доставлены с травмами в больницу. Более сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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"К сожалению, шансы найти выживших на данный момент минимальны", - заявил губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня в пятницу, 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы пока остается не выяснена.

Как сообщила пресс-служба немецкой компании TÜV Süd , осуществлявшей контроль безопасности шахты, при последней ее проверке в сентябре 2018 года никаких нарушений выявлено не было. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale.

Ранее УНИАН сообщал, что как минимум 200 человек пропали без вести в результате прорыва дамбы, который произошел в пятницу, 25 января, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

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Теги: #погибшие#Бразилия