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Спорт в мечети: в Ираке мусульманское заведение проводит занятия по гимнастике (видео)

11:40, 25 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Происходят они после утренней молитвы.

Одни мусульмане выполняют упражнения по совету врача, другие хотят похудеть. Спортивные занятия проводятся в церкви дважды в неделю. Длятся они около часа.

Каждый раз на тренировки приходят несколько десятков человек.

В придачу каждый мусульманин может получить советы относительно собственного питания.

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Теги: #Ирак#мечеть#гимнастика