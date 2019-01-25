Спорт в мечети: в Ираке мусульманское заведение проводит занятия по гимнастике (видео)
11:40, 25 января 2019Мир
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Проходят занятия после утренней молитвы.
Спорт в мечети: в Ираке мусульманский заведение проводит занятия по гимнастике
В Ираке мусульманское заведение проводит занятия по гимнастике.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Происходят они после утренней молитвы.
Одни мусульмане выполняют упражнения по совету врача, другие хотят похудеть. Спортивные занятия проводятся в церкви дважды в неделю. Длятся они около часа.
Каждый раз на тренировки приходят несколько десятков человек.
В придачу каждый мусульманин может получить советы относительно собственного питания.
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