В МИД Британии назвали Мадуро нелегитимным лидером Венесуэлы

По его словам, Британия обеспокоенно ситуацией в Венесуэле.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро является нелегитимным лидером страны.

По его словам, Британия обеспокоенно ситуацией в Венесуэле. Он также добавил, что выборы президента в Венесуэле были «никуда не годными».

Хант подчеркнул, что Лондон поддерживает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.