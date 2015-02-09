На юге Польши шахтеры жгут шины под офисом компании, полиция применила водометы

Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на корреспондентов на месте происшествия.

"Обострился протест перед офисом Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Профсоюзы добиваются отставки главы компании Ярослава Загуровского и в знак этого жгут шины и стреляют петардами. Попытки митингующих прорваться внутрь полиция усмиряет слезоточивым газом и водометом", - пишет TVP Info.

По данным телеканала, в протесте возле здания принимает участие несколько тысяч человек, и шахтеры заявили о намерении организовать "оккупационную" забастовку и часть из них хочет объявить голодовку.

Читайте такжеВ Польше стартовала президентская кампанияПольское агентство РАР сообщает, что часть агрессивных демонстрантов бросала в стражей порядка камнями и другими различными предметами, выкрикивала "гестапо" и "полиция, дай покой шахтеру" и в нецензурной форме добивалась отставки главы правления JSW.

Митингующие добиваются переговоров с представителями польского правительства, которое является владельцем компании.

TVN24 отмечает, что компания из-за забастовки шахтеров терпит огромные убытки: уже не было добыто около 0,5 млн тонн угля, из-за чего JSW недополучит около 40 млн долларов выручки.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе полиция за беспорядки возле офиса этой компании задержала около 30 человек. Шахтеры протестуют против планов руководства ограничить расходы в связи с необходимостью реструктуризировать компанию

Справка УНИАН. Контролируемая польским государством Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) является одним из крупнейших производителей коксующегося угля в Европейском союзе. В 2013 году (данных за 2014 год еще нет) компания, которая котируется на Варшавский фондовой бирже, уменьшила свою прибыль в 13 раз до около 20 млн долларов при выручке в 2 млрд долларов (по текущему курсу 3,7 злотых за доллар). Стоимость компании на последнем закрытии ВФБ составляла почти 1 млрд долларов.