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Нападение на мера Гданська: в полиции рассказали о злоумышленнике

00:40, 14 января 2019
Мир
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Нападение на мэра Гданська было совершено вечером 13 января / Фото: Fakt

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По ее словам, он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи, передает Gazeta.pl.

Правоохранители нашли удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену, рассказала Каминска. Она добавила, что правоохранители опрашивают свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время благотворительного концерта в Гданське злоумышленник ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, ему делают операцию. По информации СМИ, нападавший кричал, что отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал.

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Теги: #Польша#Гданськ#нападение с ножом