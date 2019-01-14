Нападение на мера Гданська: в полиции рассказали о злоумышленнике

В полиции польского Гданська предполагают, что у 27-летнего жителя города, который напал на мэра Павла Адамовича, было удостоверение журналиста.

На мэра польского Гданська Павла Адамовича напал 27-летний местный житель, сообщила представитель городской полиции Карина Каминска.

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По ее словам, он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи, передает Gazeta.pl.

Правоохранители нашли удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену, рассказала Каминска. Она добавила, что правоохранители опрашивают свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время благотворительного концерта в Гданське злоумышленник ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, ему делают операцию. По информации СМИ, нападавший кричал, что отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал.