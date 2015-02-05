ВВС: Покупатели соревнуются за веревку, на которой казнили Саддама Хусейна

Об этом сообщает служба мониторинга ВВС.

Покупатели из Ирана, Израиля и Кувейта соревнуются, чтобы получить ужасную памятник. Об этом говорится на сайте Al-Araby Al-Jadeed, который базируется в Лондоне.

Сейчас веревкой обладает Моваффак аль-Рубаи, экс-советник по национальной безопасности Ирака.

В 2013 году он сфотографировался рядом с бронзовой статуей Саддама в своей гостиной, вокруг шеи которого была перекинута веревка. Это спровоцировало огромный интерес к веревке.

Читайте такжеБильдт сравнил Путина с ХусейномПо его словам, среди тех, кто хочет купить веревку, есть два бизнесмена из Кувейта, религиозные организации из Ирана и богатая семья из Израиля. За веревку предлагали 7 млн долларов.

Правозащитники критикуют эти предложения. Активисты считают, что в случае продажи деньги должны пойти в государственную казну.

В апреле 2013 года аль-Рубаи сообщил The Independent, что он хранит статую и веревку, пока не будет готов музей, посвященный бывшему режиму.

BBC Украина