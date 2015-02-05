ВВС: Покупатели соревнуются за веревку, на которой казнили Саддама Хусейна
Много людей подают заявки на покупку веревки, которую использовали для казни бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.
Об этом сообщает служба мониторинга ВВС.
Покупатели из Ирана, Израиля и Кувейта соревнуются, чтобы получить ужасную памятник. Об этом говорится на сайте Al-Araby Al-Jadeed, который базируется в Лондоне.
Сейчас веревкой обладает Моваффак аль-Рубаи, экс-советник по национальной безопасности Ирака.
В 2013 году он сфотографировался рядом с бронзовой статуей Саддама в своей гостиной, вокруг шеи которого была перекинута веревка. Это спровоцировало огромный интерес к веревке.
Читайте такжеБильдт сравнил Путина с ХусейномПо его словам, среди тех, кто хочет купить веревку, есть два бизнесмена из Кувейта, религиозные организации из Ирана и богатая семья из Израиля. За веревку предлагали 7 млн долларов.
Правозащитники критикуют эти предложения. Активисты считают, что в случае продажи деньги должны пойти в государственную казну.
В апреле 2013 года аль-Рубаи сообщил The Independent, что он хранит статую и веревку, пока не будет готов музей, посвященный бывшему режиму.