В четверг в Варшаве Штайнмайер рассмотрит ситуацию в Украине
22:27, 04 февраля 2015Мир
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Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер 5 февраля в Варшаве рассмотрит ситуацию в Украине и ЕС.
Reuters
Об этом написал на своем Твиттере пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.
”Завтра глава МИД Германии Штайнмайер посетит Польшу. Главной темой разговоров с главой МИД Польши Схетиной будет кризис в Украине и дела ЕС”, - отметил он.
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