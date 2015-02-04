В четверг в Варшаве Штайнмайер рассмотрит ситуацию в Украине



Об этом написал на своем Твиттере пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.

”Завтра глава МИД Германии Штайнмайер посетит Польшу. Главной темой разговоров с главой МИД Польши Схетиной будет кризис в Украине и дела ЕС”, - отметил он.

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