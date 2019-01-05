В Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть жертвы (фото)
22:14, 05 января 2019Мир
143 0
В частности, среди погибших 6 детей и водитель автобуса.
В Индии в результате падения автобуса со школьниками в ущелье погибли 7 человек / Twitter
В Индии автобус со школьниками слетел в ущелье, в результате чего погибли 7 человек.
Как сообщает издание NDTV, среди погибших 6 детей и водитель автобуса.
Читайте такжеЧисло погибших в аварии автобуса в Перу возросло до 51 человека
Сообщается, что авария произошла в округе Сирмур, в районе города Сангро. 12 школьников получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в больницы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter