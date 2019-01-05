В Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть жертвы (фото)

В частности, среди погибших 6 детей и водитель автобуса.

В Индии автобус со школьниками слетел в ущелье, в результате чего погибли 7 человек.

Как сообщает издание NDTV, среди погибших 6 детей и водитель автобуса.

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Сообщается, что авария произошла в округе Сирмур, в районе города Сангро. 12 школьников получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в больницы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.