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В Индии автобус с детьми упал в ущелье, есть жертвы (фото)

22:14, 05 января 2019
Мир
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В Индии в результате падения автобуса со школьниками в ущелье погибли 7 человек / Twitter

Как сообщает издание NDTV, среди погибших 6 детей и водитель автобуса.

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Сообщается, что авария произошла в округе Сирмур, в районе города Сангро. 12 школьников получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в больницы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

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Теги: #Индия