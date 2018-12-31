Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп сравнил строительство стены на границе с Мексикой с забором вокруг дома Барака Обамы.
"Президент Обама и его супруга построили трехметровый забор в своем особняке в в Округе Колумбия (Вашингтон). Согласен, это необходимо для их безопасности. США нуждаются в таком же, только чуть больше версию", - написал Трамп на странице в Twitter.
President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018
Напомним, 21 декабря Конгресс США не смог достичь согласия по отдельным пунктам государственного бюджета и предотвратить так называемый "шатдаун" (government shutdown).
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Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыты, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.
Главным камнем преткновения между представителями Республиканской и Демократической партий США стало финансирование работ по возведению стены на границе с Мексикой. Демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект, реализация которого обойдется в пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов.