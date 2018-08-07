Пентагон запретил военным использовать приложения с функцией геолокации

Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных и потенциально создать непреднамеренные риски, отметили в Пентагоне.

Министерство обороны США запретило американским военнослужащим пользоваться приложениями со встроенной функцией геолокации в связи с риском для сотрудников и операций по всему миру.

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Пентагон изучит угрозы от применения этой функции военными как на службе, так и вне ее. «Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных и потенциально создать непреднамеренные риски безопасности и повысить риск для объединенных сил и миссий», - подчеркнули в Минобороны, передает kommersant.ru. Допускается использование геолокации на устройствах, если это необходимо для проведения операции, но только после проведения всеобъемлющей оценки рисков представителями командования.

Также в сообщении Пентагона говорится, что в 30-дневный срок заместитель министра обороны по разведке совместно с директором по информационным технологиям министерства должны подготовить для командования руководство по принятию решений о риске использования устройств с функцией геолокации.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что данные о военных базах США появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava. Оно показывает активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.