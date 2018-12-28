Во французских Альпах спасли мальчика, пробывшего под снегом 40 минут (видео)

Нашла 12-летнего парня служебная собака.

Во французских Альпах 12-летний мальчик выжил после того, как на него сошла лавина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Когда парня засыпало снегом, он катался с группой лыжников и ехал впереди взрослых. Поисковую операцию начали сразу же, на помощь вызвали спасателей с вертолетом.

Нашла парня служебная собака, под сугробом ребенок провел 40 минут. Хотя, по словам спасателей, уже после 15 минут под снегом шансов выжить у человека практически нет.

Спасло парня то, что снег не попал ему в дыхательные пути - ребенок остался невредим, и этот случай спасатели уже назвали рождественским чудом.