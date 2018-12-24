Бывшего премьера Пакистана приговорили к семи годам заключения

Экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа приговорили по обвинению в коррупции.

Пакистанский суд в понедельник, 24 декабря, приговорил экс-премьер-министра Наваза Шарифа к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Шариф отвергает все обвинения. Теперь бывший премьер может подать апелляцию на решение суда. Об этом сообщает DW.

Расследование в отношении Шарифа началось после публикации "панамских документов". В них говорилось, что несколько детей экс-премьера были связаны с офшорными компаниями, которые использовались для отмывания денег и покупки зарубежных активов, в частности недвижимости в Лондоне. Он также не сообщил о получении зарплаты от зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании своего сына.

Читайте такжеСын ливийского диктатора Каддафи написал письмо Путину - Bloomberg

В июле 2017 года Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана. 6 июля этого года Антикоррупционный суд Исламабада заочно приговорил его к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанной с покупкой дорогих квартир в Лондоне за нелегально полученные средства.

19 сентября пакистанский суд приостановил действие приговора в отношении 10-летнего заключения экс-премьер-министра Наваза Шарифа. По решению учреждения его отпустили под залог на время рассмотрения апелляций.