США предупредили о возможных терактах в Барселоне на Новый год (видео)

Госдеп предупреждает, что террористы с большей долей вероятности могут атаковать туристические точки, транспортные узлы и другие общественные места.

Госдепартамент США опубликовал предупреждение о возможных террористических актах в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.

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Четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных действует в стране уже более трех лет, передает kommersant. «Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в районе Барселоны Рамбла во время рождественских и новогодних праздников», - сообщает ведомство в "Твиттере".

Госдеп предупреждает, что террористы с большей долей вероятности могут атаковать туристические точки, транспортные узлы и другие общественные места.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года на пешеходной улице Лас-Рамблас в центре Барселоны в толпу врезался грузовой автомобиль. Жертвами атаки стали 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Позднее в тот же вечер еще один фургон въехал в пешеходов в городе Камбрильс, в результате чего погиб один человек, пятеро получили ранения. Полиции удалось ликвидировать всех находившихся в фургоне предполагаемых боевиков.