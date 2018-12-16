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В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников протеста

18:49, 16 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста правых сил, выступающих против нелегальной миграции в Европе.

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Более тысячи протестующих собрались в районе Брюсселя, где расположены здания структур ЕС, сообщает агентство Анадолу.

Манифестация, проходившая по призыву крайне правых фламандских организаций, сначала была запрещена властями, но позже ее инициаторы получили разрешение. Участники акции шли, выкрикивая лозунг: "Наш народ прежде всего".

Одновременно в городе прошла "Контрманифестация за Марракеш" - сторонников пакта ООН, в которой приняли участие несколько сотен человек.

Иллюстрация REUTERS

Как сообщает Reuters, по данным полиции, около 5,5 тысячи человек прошли маршем в рамках более масштабной акции протеста, организованной фламандскими правыми партиями в той части столицы, где расположены основные институты Европейского Союза.

Также в центре города прошла контрдемонстрация, в которой принимали участие около 1 тыс. человек, организованная левыми группировками и неправительственными организациями.

Как сообщалось, 10 декабря в Марокко 164 государства подписали Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Пакт не имеет обязующей юридической силы.

Документ критиковали многие европейские политики, которые говорили, что его нормы могут привести к увеличению количества мигрантов в Европе.

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Теги: #Мигранты в Европе#миграционный указ