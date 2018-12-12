цей матеріал доступний українською

В Бразилии открыли школу профессиональных Санта-Клаусов (видео, фоторепортаж)

11:23, 12 декабря 2018
Мир
77 0

В Бразилии на специальных курсах учат, как быть Санта-Клаусом.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ США уволили учительницу после рассказа детям, что Санты не существует (видео)

Организовали школу в 1976 году, а ныне, как стать профессиональным Сантой студентам, рассказывает актер и владелец кастингового агентства.

Он учит студентов правильно гримироваться, двигаться и даже выкрикивать фирменную фразу Санты "Хо-хо-хо!".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #школа#Бразилия#Санта Клаус