В Бразилии открыли школу профессиональных Санта-Клаусов (видео, фоторепортаж)

Актер и владелец кастингового агентства рассказывает студентам, как стать профессиональным Сантой.

В Бразилии на специальных курсах учат, как быть Санта-Клаусом.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Организовали школу в 1976 году, а ныне, как стать профессиональным Сантой студентам, рассказывает актер и владелец кастингового агентства.

Он учит студентов правильно гримироваться, двигаться и даже выкрикивать фирменную фразу Санты "Хо-хо-хо!".