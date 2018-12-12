В Бразилии открыли школу профессиональных Санта-Клаусов (видео, фоторепортаж)
11:23, 12 декабря 2018Мир
77 0
Актер и владелец кастингового агентства рассказывает студентам, как стать профессиональным Сантой.
В Бразилии на специальных курсах учат, как быть Санта-Клаусом.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ США уволили учительницу после рассказа детям, что Санты не существует (видео)
Организовали школу в 1976 году, а ныне, как стать профессиональным Сантой студентам, рассказывает актер и владелец кастингового агентства.
Он учит студентов правильно гримироваться, двигаться и даже выкрикивать фирменную фразу Санты "Хо-хо-хо!".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter