Мэр Пекина признал, что город не пригоден для жизни из-за смога

Об этом он заявил в речи на 14-й ежегодной Народно-представительной конференции, сообщает Новое Время со ссылкой на онлайн-журнал That's.

Пока властям не удалось избавить столицу Поднебесной от промышленного смога, концентрация опасных веществ в котором в несколько раз выше нормы. Этому не помогли даже такие радикальные меры, как закрытие 392 фабрик и вывод из города 476 тысяч автомобилей.

Ван Аншунь отметил, что сейчас ключевой источник загрязнения воздуха - оставшиеся фабрики, которые неравномерно разбросаны по Пекину - 70% из них находятся в шести районах.

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Параллельно мэр Пекина отметил, что загрязнение сейчас не "проблема номер один" для китайской столицы. Он считает, что главная задача руководства города - регулирование численности населения. Вопреки неблагоприятной экологии, в Пекин в прошлом году переехало более 360 тысяч китайцев из других регионов.