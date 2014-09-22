Выбросы углекислого газа в 2014 году побьют рекорд

Оставшаяся человечеству «квота» на выбросы CO2 может быть исчерпана в течение уже одного поколения. Эти данные были обнародованы учеными — участниками Глобального проекта по углероду (Global Carbon Project) — в нескольких научных журналах.

Об этом пишет Лента.ру.

В последнем варианте Глобального углеродного бюджета (Global Carbon Budget) указывается, что для удержания повышения средней температуры климатической системы Земли в пределах 2 градусов по Цельсию (с вероятностью в 66 процентов) потолок всех будущих выбросов CO2 должен составлять 1200 миллиардов тонн.

При нынешнем уровне выбросов эта квота будет исчерпана в течении уже 30 лет (две трети ее люди уже использовали). Чтобы избежать этого сценария, более 50 процентов доступных человечеству запасов ископаемого топлива надо будет оставить нетронутыми — или же внедрить, в массовом масштабе, новые технологии запасания CO2 под землей.

В 2014 году выбросы углекислого газа (от сжигания ископаемых видов горючего) вырастут на 2,5 процента по сравнению с 2013 годом, и на 65 — с 1990-м годом (точкой отсчета для Киотского протокола). Больше всего CO2 выделяют Китай, США, Евросоюз и Индия (58 процентов от глобальной эмиссии). Среди них только Евросоюз сократил выбросы в 2013 году (на 1,8 процента), при том, что до трети от своих объемов он экспортирует в Китай и другие страны, за счет импорта товаров и услуг.

Основным источником выбросов CO2 остается сжигание ископаемого топлива, а также производство цемента и вырубка лесов.

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Все эти данные были обнародованы в преддверии Саммита по климату, который пройдет под эгидой ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Ожидается, что на этом мероприятии мировые лидеры обсудят возможные меры по борьбе с выбросами CO2.