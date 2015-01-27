В Освенциме проходят мероприятия в память о 70-й годовщине освобождения (фоторепортаж)

Около 300 бывших узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" и представители 42 государств примут участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме. В мероприятии также примет участие президент Украины Петр Порошенко.

"Видимо, это последняя круглая дата, когда в мемориальных мероприятиях примет участие такая большая группа узников концлагеря", — цитирует директора государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петра Цивиньского РИА Новости.

По его словам, "голос бывших узников был всегда предупреждением для человечества".

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Справка УНИАН. Концлагерь Освенцим (Аушвиц) находился в 1940-1945 годах возле города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. В концлагере умерли около 1,5 млн человек, большая часть из которых были евреями. На территории лагеря в 1947 году создали музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Освенцим освободили 27 января 1945 года войска 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина.