Washington Post: Мировые диктаторы насмехаются над США, а Трамп им позволяет это

Такие, как российский автократ, могут безнаказанно совершать международные преступления, потому что нынешний американский президент не хочет их наказывать.

Оценивая всю предыдущую динамику можно сказать, что поездка на саммит G20 была наиболее успешным международным визитом президента Дональда Трампа.

Но не потому, что он достиг чего-то важного, никаких достижений не было. А потому, что на саммите в Буэнос-Айресе президент США не сделал крупных ошибок.

Об этом пишет издание Washington Post. Хваленое соглашение с лидером Китая Си Цзиньпином оказалось лишь договоренностью продолжить диалог. Американский президент согласился не повышать определенные пошлины для КНР на протяжении 90 дней. А китайский лидер согласился купить больше товаров из США, однако при этом не указал никаких точных цифр в этих планах. Поэтому эти обещания Пекина такие же необязательные, как и слова КНДР о намерении провести ядерное разоружение когдато в будущем.

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Заявления обеих стран после саммита G20 разоблачают то, что стороны даже по-разному трактуют договоренности между ними. В китайском заявлении, к примеру, нет ничего о переговорах в течение 90 дней. Однако, по крайней мере у Трампа не было унизительных моментов вроде его раннего отъезда с саммита G7 в июне и отказа подписывать коммюнике или как тогда, когда он унижался и угождал Владимиру Путину на саммите в Хельсинки.

Действующий американский президент даже сделал достойные комментарии по поводу смерти Джорджа Буша-старшего, не вспоминая о своей вражде с семьей Бушей. Нельзя воспринимать такие проявления человечности как должное, когда речь идет о Трампе. Если бы он был таким же грубым, как и после смерти сенатора-республиканца Джона МакКейна, это стало бы большой новостью. Но катастрофы удалось избежать.

Однако никаких достижений тоже не было. Трамп не сделал ни одного шага для противостояния против роста угрозы со стороны Китая и России. Он ничего не сделал для того, чтобы привлечь крон-принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана к ответственности за смерть журналиста Джамаля Кашогги. Прошло два месяца после того, как Кашогги загадочно погиб в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. А всего неделю назад Россия незаконно захватила украинские корабли в Керченском проливе. И агрессоры до сих пор не заплатили за свои поступки.

Фото с саммита G20, на котором Путин и крон-принц Моххамед бин Салман смеются и «дают пять» друг другу, стало знаковым. Оно напоминает классическую карикатура Дэвида Лоу, которую он написал после подписания Пакта Рибентропа-Молотова в 1939 года. На старом рисунке Адольф Гитлер и Иосиф Сталин делают реверансы друг перед другом. Конечно, саудитський крон-принц и Путин – это не Гитлер и Сталин. Но у них обоих на руках свежая кровь, включая кровь многочисленных жертв саудитських бомбардировок в Йемене и российских в Сирии. Им удается избежать наказания за свои преступления, потому что Трамп не собирается ничего делать для того, чтобы привлечь их к ответственности.

Отказ президента США проводить официальную встречу с Путиным на G20, по мнению издания, вряд ли привлечет внимание российского автократа. Они все равно виделись за ужином. Это может скорее подать сигнал об американской слабости, который подтолкнет Путина к новой агрессии. Похожим образом систематическое отрицание доказательств причастности крон-принца Саудовской Аравии к убийству Кашогги выставляет Трампа недостаточно сильным, чтобы наказать своего союзника.

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Саудитський принц раздражал США своей демонстративной лояльностью к Путину и обещаниями продолжить процесс закупки С-400 у России, несмотря на американский протест. Российский автократ в свою очередь открыто смеялся с Трампа, рассказывая, что «два маленьких корабля, подаренные Украине Америкой, не смогли даже пройти через Керченский пролив». На самом деле, схваченные корабли не были американскими. Мировые тираны насмехаются над США. И Трамп позволяет им это делать.