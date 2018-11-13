Меркель спутали с супругой Макрона на торжестве в Париже (видео)

Случай произошел во время торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Пожилая француженка перепутала канцлера Германии Ангелу Меркель с супругой президента Франции Бриджит Макрон.

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Ей удалось пообщаться с лидерами стран на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает kommersant со ссылкой на телеканал BFMTV.

На кадрах, опубликованных телеканалом, француженка восхитившаяся рукопожатием с главой страны Эмманюэлем Макроном, следом спрашивает Меркель: «Это вы мадам Макрон?», на что та ответила по-немецки: «Канцлер Германии». Не смотря на это, лидер Германии представилась еще несколько раз, но пожилая женщина, по-видимому, была убеждена, что общается с первой леди Франции.

Как сообщал УНИАН, столетие Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну, отмечалось в Париже 11 ноября. В торжестве приняли участие десятки мировых лидеров и глав правительств. Памятные церемонии проходили у Триумфальной арки и в других местах.