Меркель недовольна количеством женщин в Бундестаге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает добиться паритета мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни, в том числе и в политике.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за увеличение количества женщин в немецком парламенте, поскольку это касается "элементарного вопроса нашей демократии". Об этом женщина-политик заявила в понедельник, 12 ноября, в речи в честь 100-й годовщины предоставления женщинам права голоса в Германии.

"Квоты были важными, однако целью должен быть паритет", - цитирует ее агентство Reuters, передает DW.

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Равенство количества мужчин и женщин, по ее словам, должно быть везде: в политике, экономике, государственном управлении. Она подчеркнула, что в США в 90 % крупнейших корпораций есть не менее двух женщин в совете директоров, в Великобритании и Франции - в около 50 %. В ФРГ в свою очередь этот показатель достигает лишь 16,7 %.

В немецком парламенте доля женщин составляет 31 %, что Меркель назвала сопоставимо с показателем Южного Судана.

Согласно Отчету глобального гендерного разрыва 2017 года, представленном Всемирным экономическим форумом, Германия занимает 12-е место по индексу гендерного равенства в рейтинге среди 144 стран. В топ-10 стран по индексу гендерного равенства вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ирландия, Руанда, Филиппины, Швейцария, Словения и Новая Зеландия.

Украина занимает 61-е место. По данным проекта "Слово и дело", в Украине доля женщин в парламенте составляет 12,5 процента, аналогичный показатель - в правительстве.