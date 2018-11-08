У берегов Норвегии фрегат столкнулся с танкером

Сейчас все усилия направлены на спасение военного корабля.

В ночь на четверг в районе норвежской коммуны Ейгарден в губернии Хордаланд танкер Sola TS столкнулся с фрегатом ВМС Норвегии Helge Ingstad.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

"Согласно последним сообщениям, которые мы получили, фрегат набрал большое количество воды и она все прибывает", - сказал представитель военного командования Норвегии Оле Якоб Хартвигсен.

Читайте такжеУ границ Латвии зафиксировали российский военный корабль

Ситуацию на борту фрегата расценивают как критическую, поскольку есть риск, что корабль затонет. Капитан корабля принял решение об эвакуации 137 членов экипажа, семь из которых получили ранения в результате столкновения.

Сейчас все усилия направлены на спасение военного корабля.

На борту танкера во время столкновения находились 25 членов экипажа, они не пострадали. Танкер перевозил 650 тысяч баррелей нефти-сырца. Риска того, что нефть выльется в море пока нет.

Ранее российский разведывательный самолет устроил провокацию во время крупных учений НАТО.