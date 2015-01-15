В центре Москвы задержали нескольких активистов

20:36, 15 января 2015
Мир
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В центре Москвы, на Манежной площади, полиция задержала нескольких человек, которые протестуют против политики президента РФ Владимира Путина.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, несколько человек начали скандировать: «Путин - война!», «Майдан - свобода!». В свою очередь около сотни агрессивно настроенных сторонников Путина окружили их, выкрикивая: «Майдан не пройдет!», «Не нравится Россия, убирайся в США!».

Читайте такжеНа Манежную площадь в Москве пришли несколько сотен полицейских и "титушек" и один оппозиционерНесмотря на то, что агрессивно вели себя сторонники действующего российского режима, полиция задержала несогласных с политикой Путина.

На данный момент большая часть Манежной площади заполнена людьми с черно-оранжевыми лентами, которые делают все, чтобы заглушить антиправительственные лозунги. Эту группу людей, а также людей, одетых в казачью форму, полиция не трогает.

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