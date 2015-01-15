Меркель: Любая изоляция мусульман в Германии недопустима

"Любая изоляция мусульман в Германии, любое огульное подозрение находятся под запретом", - подчеркнула она. "Мы гарантируем, что исламская вера в рамках нашей конституции и других законов может свободно исповедоваться", - добавила федеральный канцлер, пишет ТАСС.

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По словам Меркель, "ислам принадлежит Германии точно так же, как и любая другая конфессия, в том числе иудаизм". "Дискриминация и изоляция не должны иметь места здесь", - подчеркнула она.

Кроме того, Меркель вновь решительно осудила недавние кровавые террористические акты в Париже и подчеркнула "безграничную солидарность" Германии с Францией. "Германия и Франция в эти трудные дни стоят плечом к плечу", - добавила Ангела Меркель, отметив, что "в Германии нет безопасности, если ее не существует во Франции".

Глава германского правительства подчеркнула также большое значение свободы печати, которая "является одним из самых больших богатств общества".