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СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой "Исламского государства"

09:09, 01 ноября 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает The National Interest. По данным издания, Иордания находится в опасности, хотя и является одним из союзников Соединенных Штатов в регионе по борьбе с террористами. Порядка 3 тысяч иорданцев пополнили ряды террористической организации и в ближайшем будущем вернуться на родину, чем создадут угрозу для безопасности страны.

Уточняется, что ситуация будет усугубляться безработицей, нищетой, религиозным экстремизмом и слабым управлением. Сирийские беженцы тоже могут пополнить ряды террористов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Афганистане ликвидировали главаря местного отделения "Исламского государства".

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Теги: #ИГИЛ#Иордания