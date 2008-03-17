Полиция ООН взяла штурмом здание суда на севере Косово

Полиция ООН взяла штурмом здание окружного суда на севере Косово.

Как передает ИТАР-ТАСС, в городе Митровица подразделения полиции ООН и военнослужащие КФОР (сил НАТО по поддержанию мира в Косово) взяли штурмом здание окружного суда, которое с 15 марта было захвачено группой юристов-сербов.

Как сообщили сегодня в правоохранительных органах, были арестованы несколько десятков человек.

Около 30 юристов сербской национальности - бывших судей и прокуроров - захватили здание суда с требованием восстановить их на работе, которой они лишились в 1999 году после перехода края под юрисдикцию ООН, и переподчинить Белграду.

В пятницу полиция не пошла на штурм здания, в которое прорвалось около 300 протестующих, хотя и получила указание главы Миссии ООН Йоахима РИКЕРА "навести порядок" и выдворить участников акции с территории, находящейся под международным управлением.