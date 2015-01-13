Второй "черный ящик" самолета AirAsia подняли на поверхность

Водолазы подняли из Яванского моря второй бортовой самописец лайнера AirAsia, который разбился 28 декабря, сообщает индонезийский телеканал MetroTV со ссылкой на представителя министерства транспорта Индонезии, по информации DW сообщает ZN.ua.

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Ранее был найден первый "черный ящик", записывающий технические параметры полета. На второй "черный ящик" должны быть записаны переговоры пилотов во время рейса.

28 декабря пропавший с радаров самолет малазийских авиалиний AirAsia рухнул в воду у индонезийского острова Белитунг, сообщил спикер Национальной поисково-спасательной службы Индонезии Суприанди Минггу. Как сообщает BBC, на борту самолета находилось 162 человека, включая экипаж. Большинство пассажиров были гражданами Индонезии, также были граждане Малайзии, Южной Кореи, Великобритании.