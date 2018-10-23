"Принесите мне голову собаки" - советник саудовского принца приказал убить журналиста по Skype - СМИ

По данным источников, запись Skype-разговора есть в распоряжении турецкого президента Эрдогана.

Приказ убить саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи через Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследному принцу Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевского двора. Аль-Кахтани в течение многих лет был частью внутреннего круга наследного принца Мохаммеда бин Салмана. В его обязанности входило защищать королевскую семью, в частности принца Мохаммеда, от нападений в социальных сетях.

По данным СМИ, аль-Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, таких как Хашкаджи. Аль-Кахтани координировал аресты сотен представителей элиты Саудовской Аравии и проводил задержание премьер-министра Ливана.

Аль-Кахтани был среди пяти саудовских чиновников, уволенных королевским двором Саудовской Аравии после международного резонанса, вызванного убийством Хашкаджи.

Турецкие СМИ утверждают, что 2 октября Хашкаджи был захвачен в саудовском консульстве в Стамбуле "командой смерти" из 15 человек, которые двумя самолетами прилетели из Саудовской Аравии в Турцию за несколько часов до убийства.

По данным источников, аль-Кахтани принимал непосредственное участие в допросе Хашкаджи и отдалприказ о его убийстве, однако сделал это виртуально.

Источник агентства, описанный как "высокопоставленный арабский источник, имеющий доступ к разведке и связи с членами королевского двора Саудовской Аравии", утверждает, что аль-Кахтани был привлечен к процессу через Skype.

Когда Хашкаджи доставили в комнату в саудовском консульстве, аль-Кахтани был на связи и начал оскорблять журналиста, на что тот тоже ответил оскорблениями. Вскоре советник наследного принца приказал своей команде разобраться с журналистом: "Принесите мне голову собаки", - цитирует аль-Кахтани источник в турецкой разведке.

По данным источников, запись Skype-разговора есть в распоряжении турецкого президента Эрдогана. Турецкий президент отказывается предоставлять ее американцам. Во вторник, 23 октября, Эрдоган обещал обнародовать результаты турецкого расследования резонансного дела.