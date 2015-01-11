Порошенко прибыл в Париж, чтобы принять участие в Марше единства

Об этом сообщает Twitter Администрации президента.

Петр Порошенко прибыл в Париж, где примет участие в Марше солидарности с жертвами террористических актов 7 и 9 января. - APU (@APUkraine) January 11, 2015

"Петр Порошенко прибыл в Париж, где примет участие в Марше солидарности с жертвами террористических актов 7 и 9 января", - сказано в сообщении.

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Напомним, что марш начался в 16:00 по киевскому времени.