Порошенко прибыл в Париж, чтобы принять участие в Марше единства
16:42, 11 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл в Париж, чтобы почтить память погибших в терактах 7-9 января.
Порошенко прибыл в Париж / Фото УНИАН
Об этом сообщает Twitter Администрации президента.
Петр Порошенко прибыл в Париж, где примет участие в Марше солидарности с жертвами террористических актов 7 и 9 января.
- APU (@APUkraine) January 11, 2015
"Петр Порошенко прибыл в Париж, где примет участие в Марше солидарности с жертвами террористических актов 7 и 9 января", - сказано в сообщении.
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Напомним, что марш начался в 16:00 по киевскому времени.
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