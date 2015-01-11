Порошенко прибыл в Париж, чтобы принять участие в Марше единства

16:42, 11 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уже прибыл в Париж, чтобы почтить память погибших в терактах 7-9 января.

Фото УНИАН

Об этом сообщает Twitter Администрации президента.

"Петр Порошенко прибыл в Париж, где примет участие в Марше солидарности с жертвами террористических актов 7 и 9 января", - сказано в сообщении.

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Напомним, что марш начался в 16:00 по киевскому времени.

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