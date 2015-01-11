Отец больного, забаррикадировавшийся с ним в техасской больнице, сдался полиции - СМИ
Мужчина, который забаррикадировался с больным сыном в техасском медцентре, сдался полиции.
Об этом сообщает телеканал KHOU со ссылкой на данные полиции, передает Лента.ру.
Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов вели переговоры с мужчиной. Мотивы его действий не раскрываются. Мужчина был без оружия, теперь он находится по арестом.
Офис шерифа графства Харрис ранее сообщил, что человек, ворвавшийся вечером в субботу, 10 января, в Региональный медицинский центр Томбала, является отцом одного из пациентов. Он был сильно обеспокоен ухудшившимся состоянием здоровья сына и забаррикадировался с ним в больничной палате в отделении интенсивной терапии.
Читайте такжеНа востоке США неизвестный застрелил 5 человек в трех домах Правоохранительные органы эвакуировала людей из комнат, прилегающих к палате. Персонал больницы не пострадал.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина ворвался в больницу американского города Томбал, штат Техас, и взял в заложники минимум двух человек. Также сообщалось, что он является отцом умершего пациента.