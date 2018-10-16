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Умер соучредитель корпорации Microsoft

04:14, 16 октября 2018
Мир
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Аллен скончался от онкологического заболевания / zunited.net

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Отмечается, что Аллен скончался от онкологического заболевания. Ранее сообщалось, что он проходит лечение от неходжкинской лимфомы. Отмечалось, что в 2009 году Аллену удалось приостановить течение болезни.

Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был «во всех смыслах замечательным человеком», которого во всем мире знали как IT-разработчика и филантропа.

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Теги: #Microsoft