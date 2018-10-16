Умер соучредитель корпорации Microsoft
04:14, 16 октября 2018Мир
2038 0
Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был «во всех смыслах замечательным человеком».
Аллен скончался от онкологического заболевания / zunited.net
Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на его семью.
Читайте такжеMicrosoft пресекла кибератаки против трех кандидатов на выборах в Конгресс США
Отмечается, что Аллен скончался от онкологического заболевания. Ранее сообщалось, что он проходит лечение от неходжкинской лимфомы. Отмечалось, что в 2009 году Аллену удалось приостановить течение болезни.
Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был «во всех смыслах замечательным человеком», которого во всем мире знали как IT-разработчика и филантропа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter