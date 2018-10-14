Трамп допустил отставку главы Пентагона

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис «в некотором роде демократ», то есть придерживается оппозиционных взглядов.

Президент США Дональд Трамп считает возможным, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис уйдет в отставку.

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Журналист телеканала CBS задал Трампу вопрос, не уходит ли Мэттис в отставку. Президент отметил, что такая возможность не исключена.

«Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет», - сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис «в некотором роде демократ», то есть придерживается оппозиционных взглядов.

«Он может уйти. Я имею виду, что в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон», - добавил Трамп.