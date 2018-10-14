Британия и Евросоюз договорились об условиях сделки по Brexit - СМИ

Первые признаки того, что соглашение достигнуто, появились утром в воскресенье, 14 октября.

Лондон и Брюссель договорились об условиях сделки по Brexit, что обеспечит Британии безопасный выход из блока с переходным периодом для предотвращения экономических шоков.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, передает РБК.

Первые признаки того, что соглашение достигнуто, появились утром в воскресенье, 14 октября. Британский департамент по выходу из Евросоюза выпустил заявление о незапланированной поездке министра по Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

«Несмотря на несколько больших проблем, которые необходимо решить, включая границу с Северной Ирландией, все согласились, что необходимы переговоры лицом к лицу в преддверии заседания Европейского совета», — заявил представитель департамента.

Одновременно на 18:30 воскресенья была назначена встреча 27 послов европейских государств (послы возглавляют делегации стран-участниц Евросоюза). Источники Politico утверждают, что на встрече послам представят параметры сделки по выходу Британии из блока.

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Соглашение все еще находится на уровне переговоров, добавил один источник издания. ​Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. добавив, что «переговоры продолжаются».

Если предварительное соглашение между Брюсселем и Лондоном будет одобрено послами европейских государств, его отправят на рассмотрение для министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Их заседание состоится во вторник, 16 октября.​ Затем, в среду, соглашение на полях заседания Евросовета обсудят лидеры стран, входящих в блок.

Один из источников Politico беспокоится о том, как соглашение будет принято в Лондоне. В частности, его может не поддержать Демократическая партия юнионистов, которая состоит в коалиции с Консервативной партией премьера Британии Терезы Мэй.​

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором 52% британцев заявили о желании выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.

Переходный период, во время которого Лондон и Брюссель будут договариваться о будущем партнерстве, начнется в марте 2019 года после официального выхода Великобритании из ЕС, известного как Brexit, и продлится 21 месяц.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, делать взносы в его бюджет и признавать решения Суда ЕС.

Кроме того, Лондон останется участником Общеевропейского рынка и Таможенного союза.