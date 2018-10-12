В Беларуси будут арестовывать за речевку «Кто не скачет, тот москаль»

Соответствующее решение принял Центральный районный суд Минска.

За речевку «Кто не скачет, тот москаль», получившую широкую известность после событий украинского Евромайдана, в Беларуси теперь будут привлекать к административной ответственности.

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Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода», ссылаясь на Центральный районный суд Минска. Использование речевки может повлечь за собой наложение штрафа или административный арест.

Соответствующее решение суд принял в связи с ситуацией на футбольном матче сборных Беларуси и Сан-Марино в сентябре этого года. Белорусские фанаты начали скандировать «Кто не скачет, тот москаль» на трибунах.

Отмечается, что еще весной 2015 года группа молодых людей использовала данную речевку на акциях ко Дню Воли в Минске.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет увеличить количество пограничников на границе с Украиной, чтобы закрыть ее для «бандитов, которые везут оружие».