Лукашенко хочет закрыть границу для "бандитов" с Украины

Он отметил, что ранее министр внутренних дел ему докладывал, что задержали мужчину с арсеналом оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет увеличить количество пограничников на границе с Украиной, чтобы остановить перевозку оружия.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, сообщает БЕЛТА.

"Там, где надо, мы это сделаем. Мы решили укреплять границу с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что ранее министр внутренних дел ему докладывал, что задержали мужчину с арсеналом оружия.

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"Задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее .... Коллекционируют? Так же все боевое оружие. Вот коллекционеры... Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте", - рассказал Лукашенко.

Поэтому, по его словам, принято решение "установить границу с Украиной".

"Нужна там численность – нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом – туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - подытожил президент Беларуси.