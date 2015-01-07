Литва хочет остановить трансляцию российских каналов за искажение информации об Украине

Вынесены решения в отношении трех телеканалов, пишет Украинская правда со ссылкой на Delfi.

Самое жесткое решение принято в отношении телеканала Ren TV Baltic (Литва). Официальный сайт КТР сообщает о решении остановить трансляцию телеканала сроком на три месяца.

"Канал нарушил правила и это подтверждено выводами экспертов", - заявил председатель КТР Эдмунд Вайтекунас.

Запрет комиссии не является автоматическим, нужно также судебное решение, уточняет Delfi. Вильнюсский окружной административный суд должен санкционировать его в течение 72 часов.

Телеканалы РТР-Планета и НТВ-Мир так же признаны нарушителями, однако они зарегистрированы для вещания на всей территории ЕС, а не только в Латвии, поэтому в отношении них будет применена другая процедура.

"Мы встретимся с руководством каналов и предложим мирное разрешение спора. Требование комиссии таково: эти каналы должны публично признать, что распространяли предвзятые новости", - сообщил председатель КТР.

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В случае отказа названных телеканалов Вильнюс инициирует переговоры с ЕС о прекращении их вещания на всей территории Евросоюза.

Эксперты комитета констатировали ряд нарушений. "Тенденциозно и односторонне была представлена информация о событиях последнего времени в Украине, разжигалась война и ненависть к украинцам и законной украинской власти, к суверенитету Украины, а также к странам ЕС и НАТО поддерживающим суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится, в частности, в заключении КТР по каналу Ren TV Baltic (Литва).