Возле полицейского колледжа в столице Йемена прогремел взрыв: погибли 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля, произошедшего 7 января возле полицейского колледжа в столице Йемена Сане. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Sky News Arabiya. Ранее было известно о 15 погибших и 40 раненых.

По данным телеканала, в момент взрыва у здания учебного заведения находилось множество людей, пришедших сдать экзамен для поступления в колледж.

Dozens of high school graduates killed&injured by car bombing at gate of police academy Sanaa Yemen now. pic.twitter.com/XroO82tJgM — Nasser Arrabyee (@narrabyee) January 7, 2015

С начала года это уже второй теракт в Йемене. 5 января в городе Дамар на юго-западе страны взрыв произошел во время собрания шиитов-хуситов. Тогда погибли шесть человек, в том числе журналист. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Аль-Каиды».

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В Йемене с 2011 года после мирной смены власти сохраняется нестабильная обстановка. На юге страны не прекращаются теракты боевиков «Аль-Каиды», которых, по утверждению правительства, поддерживают бедуины из местных племен. Сами бедуины связь с исламистами отрицают, заявляя, что выступают за независимость своих территорий и пытаются добиться от власти рабочих мест и решения споров о земельной собственности.