Россия откроет представительства в Абхазии и Южной Осетии?

Государственная Дума Российской Федерации на одном из ближайших заседаний – в среду, 19 марта, или в пятницу, 21 марта, примет специальное заявление, в котором призовет правительство России расширить сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Константин КОСАЧЕВ.

«Готовится заявление Госдумы… Насколько я понимаю, там будут сформулированы достаточно прямые, категоричные рекомендации правительству, исполнительной власти Российской Федерации об изменении формата отношений с Абхазией и Южной Осетией, об активизации экономических и любых других связей с этими территориями и об открытии там соответствующих представительств каких-то министерств и ведомств, ну, возможно правительства РФ», - сказал он.

К.КОСАЧЕВ отметил, что, скорее всего, в этом заявлении речь будет идти только об Абхазии и Северной Осетии без Приднестровья.

«Не готов говорить, как это обсуждалось на слушаниях (13 марта Госдума РФ провела слушания, на которых рассмотрела ситуацию в зонах «замороженных» конфликтов на территории бывшего СССР – УНИАН), я готов высказать только свою личную позицию, которая заключается в том, что все-таки Приднестровский конфликт имеет более благоприятную перспективу для урегулирования, по той простой причине, что Кишинев и Тирасполь ну хотя бы не исключают возможности каких-то прямых контактов и достижения договоренностей», - сказал российский парламентарий.

Говоря о дальнейшем развитии отношений России с Абхазией и Южной Осетией, К.КОСАЧЕВ выразил мнение, что усиление экономических и других связей с этими регионами не означает обязательного признания их независимости в будущем, либо их присоединения к РФ.

«Я не думаю, что следует поступать зеркально, повторяя действия Запада по Косово. У России на самом деле нет собственного интереса в том, чтобы эти территории как-то оторвать, присвоить», - сказал депутат.

«И если однажды случится чудо - и Тбилиси, и Сухуми, Тбилиси и Цхинвали смогут между собой договориться о прекращении конфликта и воссоздании единого государства, я уверен, у России не возникнет никаких проблем с признанием такого решения», - добавил он.

К.КОСАЧЕВ также добавил, что Россия сохранит свое присутствие в этих регионах, в том числе и присутствие своих миротворцев, до тех пор, пока не исключается возможность военного развития событий.

Он также выразил убежденность в том, что власти Грузии, если хотят решать проблему «замороженных» конфликтов, должны понять, что эти конфликты существуют не потому, что они имеют поддержку извне, а по другим, более глубинным и более давним причинам.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Госдума РФ провела парламентские слушания о глобальных проблемах на территории СНГ. Одной из тем слушаний стало обращение к России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.