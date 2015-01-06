Die Zeit: Проект Путина как партнер ЕС?

Об этом пишет Тео Зоммер в своей статье «Проект Путина как партнер ЕС?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Западные СМИ не придали этому значения: 1 января появился Евразийский экономический союз - проект Владимира Путина, созданный в противовес Европейскому Союзу. Угроза Западу? Химера правителя Кремля? Не лишенная смысла попытка через 13 лет после распада Советского Союза объединить все еще тесно связанное постсоветское пространство - или начало возрождения Советского Союза посредством экономики?

Прежде всего, факты. Члены-учредители нового союза - который появился из образованного в 2010 году Таможенного союза ЕврАзЭС - Россия (140 миллионов жителей, 2,100 млрд внутренний валовой продукт), Беларусь (9,5 млн, 72 млрд долларов), Казахстан (14 млн, 178 млрд), Армения ( 3 млн, 10 млрд). Вступление Кыргызстана (15,5 млн, 850 млн) ожидается в мае. Таджикистан (8млн, 8,5 млрд) - еще один кандидат. В союзе не будет, как надеялись в Кремле, Украины, с ее 45 миллионами человек и валовым внутренним продуктом в 178 млрд долларов.

Эти цифры уже показывают первую слабость амбициозного проекта: у него небольшой вес – в демографической политике - треть ЕС, а в экономике – даже не шестая часть. С Украиной в качестве члена союза все выглядело бы немного лучше, но из этого, несмотря на все усилия Путина, ничего бы не вышло.

Но слабость нового блока заключается не только в цифрах. Гораздо важнее то, что ему не хватает внутренней сплоченности. Разные интересы и серьезные разногласия превосходят общность. Диктаторы Лукашенко в Беларуси и Назарбаев в Казахстане разделяют авторитарные методы правления Путина; но они не хотят быть его вассалами. Они также беспокоятся, что экономический кризис в России может потянуть вниз их страны. Поэтому они держат дистанцию.

Особенно казах Назарбаев. Он утверждает, что, если учредительский договор будет нарушен Москвой, он воспользуется правом прекратить членство. Каждый раз он подчеркивает, что речь идет об экономическом союзе, а не о политическом объединении (идея такого объединения впервые появилась в 1994 году; теперь он настоял на том, чтобы термин «экономика» был в названии союза). Он не случайно не доверяет Путину: четверть населения Казахстана составляют русские, чьим покровителем себя считает Путин. Его слова «Казахстан никогда не был государством» Назарбаев может расценивать как угрозу. Поэтому он воздержался от одобрения аннексии Крыма. Он не поддерживает ни санкции, которыми Москва ответила по западные эмбарго, ни ограничения на торговлю с Украиной.

Также и белорусский президент, во многом зависимый от России и послушный визави Кремля, осуждает политику Путина в Украине. Присоединение Крыма он объявил «неправомерным». Недопустимо, чтобы государство забирало часть территории другого государства: «В таком случае нужно отдать практически всю суверенную территорию России Монголии». Он также не присоединился к встречным санкциям Путина. Лукашенко, как и другие члены союза, не хочет абсолютного доминирования России в союзе.

Ввиду таких противоречий, совершенно необоснованными кажутся опасения того, что Евразийский экономический союз является первым шагом на пути к возрождению разрушенной Российской империи. Скорее всего, союз нужно понимать, как вполне оправданную институционализацию исторически узаконенного объединения, которое имеет смысл в экономическом плане - и что касается политики безопасности, то с 2002 года существует Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Казахстан разместил у себя российский космодром «Байконур», в Таджикистане в расположении находится российский дивизион, а в Кыргызстане Москва содержит четыре базы.

Поскольку, кроме Беларуси, все члены нового союза имеют больше торговых связей с ЕС или Китаем, чем с Россией, то Путину будет очень сложно, настроить их против сообщества в Брюсселе. Самой Москве также будет трудно выпутаться из сложного положения с Европой, поэтому кремлевский лидер так хочет, чтобы его проект стал политическим, экономическим и культурным противовесом Европейскому Союзу.

Российский экономический кризис - снижение цен на нефть, резкая девальвации рубля, рост инфляции, сокращение инвестиционной квоты, отток валюты за рубеж – оказывает давление на Путина. Превращение России в АЗС Китая не может быть его целью. Поэтому пришло время, вспомнить об идее Евразийского союза, как он сам выразился в октябре 2011 года в статье газеты «Известия». Согласно этой идее, союз не должен быть полностью закрытым от Запада проектом, который отворачивается от Европы, а, наоборот, партнером ЕС в создании интегрированного сообщества, которое объединяет европейские и тихоокеанские рынки, и простирается от Лиссабона до Курильских островов.

Почему бы не поддержать эту идею, вместе с выраженной Медведевым несколько лет назад мыслью о всеобъемлющей архитектуре безопасности в том же сообществе? В таких расширенных переговорных рамках, скорее всего, можно найти решение украинского вопроса.