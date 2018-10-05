Во Франции прощаются с Шарлем Азнавуром (фото, видео)

Азнавур - первый музыкант, которого хоронят с такими почестями.

В Доме инвалидов в Париже проходит церемония панихиды и Национальной дани уважения памяти Шарля Азнавура.

На церемонии прощания выступил президент Эмманюэль Макрон, а так же премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Фокус.

Шарль Азнавур – первый музыкант, с кем Франция прощается с такой торжественностью. Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Церемония прощания запланирована на пятницу-субботу, похороны состоятся 6 октября.

Напомним, Шарль Азнавур – популярный певец, легенда французского шансона, композитор, актер. Его авторству принадлежат 1300 песен, по всему миру продано 200 млн экземпляров дисков. По результатам опроса читателей журнала Time и зрителей CNN, который проходил в 1998 году, певец занял первую строчку рейтинга лучших артистов эстрады XX столетия.

Шахнур Вахинак Азнавурян – так звучит настоящее имя знаменитого на весь мир французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Он родился в Париже в мае 1924 года в грузино-армянской семье, эмигрировавшей из Грузии. Его отец родом из городка Ахалцих, что неподалеку от Тбилиси. Мама родилась в армянской семье, жившей в Турции.

В 1920-х годах супружеская пара Азнавурян покинула Россию. Франция так понравилась паре, что они решили остаться тут. Вскоре у них родился сын Шахнур Вахинак. Он стал вторым ребенком, у супругов уже подрастала дочь Аида.

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Будущий певец, композитор и актер рос в творческой атмосфере. Оба родителя были артистами. Мама играла на сцене нескольких Парижских театров, отец пел в опереттах. Уже в 5 лет Шарль Азнавур дебютировал на сцене. Он играл на скрипке. Спустя 3-4 года мальчик исполнял на сцене русские танцы и пел в капелле одной из церквей.

Семья жила скромно. Чтобы помочь родителям свести концы с концами, мальчик выступал в массовках и играл небольшие роли сначала в театре, а потом и в кино. На подмостках "маленький армянин", как его называли друзья, играл юного Генриха IV. А на экранах Азнавур появился в эпизодах нескольких фильмов, когда ему исполнилось 12 лет.

Точкой отсчета творческой биографии Шарля Азнавура можно считать 1940-е годы. В этот период состоялось его знакомство с коллегой Пьером Рошем. Как и Шарль, Пьер был молодым композитором и музыкантом – играл на пианино. Дуэт назвали "Рош и Азнавур". Вместе они выступали в клубах Франции и соседней Бельгии. Чаще пел Рош, а вот голос Азнавура нравился далеко не всем. Бывало, Шарля освистывали. Поэтому он больше писал музыку и стихи для песен, которые исполнял его напарник. В 1946 году на дуэт талантливых, но все еще малоизвестных исполнителей обратила внимание знаменитая Эдит Пиаф. Звезда пригласила дуэт поехать с ней на гастроли в США. После этого тура Шарль Азнавур, как и его напарник, стали узнаваемыми.

В начале 1950-х он больше известен не как шансонье, а как автор песен и композитор. Азнавур пишет композиции для многих прославленных исполнителей, таких как Паташу, Мистинквет и Греко. Для Эдит Пиаф он написал хит "Jezebel". Это переделанная одноименная американская песня. Вскоре в исполнении Пиаф она превращается в настоящий шлягер.

В середине 1950-х "маленький армянин" и настоящий парижанин, подобрав подходящий репертуар, отправился в гастрольный тур по Северной Америке. Так началась блестящая биография Шарля Азнавура как шансонье. В 1960 году перед певцом и композитором свои двери распахнул легендарный американский "Карнеги-холл". За оркестровку песен шансонье берется Поль Мориа. Маэстро перекладывает популярные мелодии для оркестра, чем еще больше популяризирует творчество Азнавура.

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После длительного турне по Америке, Европе и Азии Шарль Азнавур становится звездой мирового масштаба. Его диски раскупают миллионными тиражами. Его шлягеры "Моя жизнь", "Эта молодость", "Потому что", "После любви" поют на всех континентах. Особенно популярной становится песня Шарля Азнавура "Вечная любовь", которую он позже исполнил с Мирей Матье.

В 1971 году вышла картина "Умереть от любви", для которой композитор написал и исполнил одноименную песню. Она мгновенно превратилась в народный хит. Да и сам фильм – обладатель "Золотого льва" – становится мега-популярным во многом благодаря песне.

В новом веке Азнавур участвовал в записи совместного альбома "Color Ma Vie" с кубинцем Чучо Вальдесом, который вышел в 2007 году. В 2008 году хит 1964 года "Hier encore" Шарль Азнавур исполнил в дуэте с Элтоном Джоном. В 2014 году выходит клип на песню Азнавура "La Bohème", которая была написана еще в 70-е годы.