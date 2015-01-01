В польском ресторане запретили вход сторонникам Путина

Большой плакат с надписью «Сторонникам Путина вход запрещен» повесили на дверях ресторана «Малая Украина» на улице Святоянской в польском городе Ґдыня.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщает мэрия Гдыни на своей официальной странице.

По словам сотрудника ресторана Вадима Сикерка, жители города поддерживают инициативу.

«Я не встретился еще с негативными комментариями. Мы в нашем ресторане обслуживаем всех без оглядки на национальность. Вход не разрешен только сторонникам Путина», - сказал Сикерко.

Объявление в Гдыни о запрете входа в ресторан сторонникам политики российского президента Владимира Путина в Польше не первое. У входа в ресторан Piaskownica в польском курортном городе Сопот несколько дней назад вывесили объявление, что в этом ресторане россиян не обслуживают, но только тех, «кто поддерживает диктатора Путина».

Читайте такжеПутин признан "Человеком года" за превращение РФ в центр коррупции и бандитизма«Это моя форма протеста относительно того, что сейчас происходит. Россияне атакуют независимую Украину. Я считаю, что нужно быть солидарным с нашим восточным соседом», - отметил один из сотрудников ресторана Ян Германович.

По мнению же мэра города Сопот Яцика Карновского, все же «нельзя обвинять всех россиян в агрессии Путина».