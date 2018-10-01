The Times: MI6 помогло Путину прийти к власти и жалеет об этом

Бывший главный разведчик Британии рассказал, как экс-офицер КГБ просил у Лондона помощь перед выборами, на которых российский президент победил впервые.

Британское разведывательное управление MI6 помогло Владимиру Путину на его пути к власти в России. И теперь жалеет об этом.

Как пишет The Times, об этом сказал бывший глава разведки Великобритании сэр Ричард Дирлов, который занимал свою должность в 1999-2004 годах. Как раз в этот период Путин победил на своих первых президентских выборах. Дирлов вспомнил, как неназванный высокопоставленный офицер КГБ в Лондоне попросил помощь у MI6.

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«Офицер спросил, не хочет ли Тони Блэр, будучи премьер-министром, посетить премьеру оперы «Война и Мир» Сергея Прокофьева в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным», - вспомнил бывший глава MI6.

«Мы долго обсуждали в Лондоне, стоит ли Блэру принимать это приглашение. И мы решили, взвесив все за и против, что это необычный и уникальный шанс. И мы приняли приглашение», - сказал Дирлов.

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Он признал, что британская спецслужба «теперь сильно сожалеет», что помогла Путину «добавить блеска» своей репутации.

«Но у нас был и период, когда отношения с Россией были достаточно хорошие. Потом начали мешать разные мелочи, а мелочи переросли в нечто большое», - пояснил бывший глава MI6.