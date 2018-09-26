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В Бельгии показали первого в стране пони-поводыря (видео)

10:39, 26 сентября 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Это - двухлетняя Динки, высотой в 70 сантиметров. Жеребенок помогает незрячим людям переходить дорогу, преодолевать уличные тротуары и даже безопасно заходить в лифт.

Такие команды обычно выполняют лишь собаки. Однако эта пони освоила непривычные для себя навыки всего за восемь месяцев.

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Теги: #Бельгия