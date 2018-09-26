В Бельгии показали первого в стране пони-поводыря (видео)
10:39, 26 сентября 2018Мир
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Жеребенок помогает незрячим людям переходить дорогу, преодолевать уличные тротуары и даже безопасно заходить в лифт.
В Бельгии представили первую в стране пони-поводыря.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Это - двухлетняя Динки, высотой в 70 сантиметров. Жеребенок помогает незрячим людям переходить дорогу, преодолевать уличные тротуары и даже безопасно заходить в лифт.
Такие команды обычно выполняют лишь собаки. Однако эта пони освоила непривычные для себя навыки всего за восемь месяцев.
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