В Бельгии показали первого в стране пони-поводыря (видео)

Жеребенок помогает незрячим людям переходить дорогу, преодолевать уличные тротуары и даже безопасно заходить в лифт.

В Бельгии представили первую в стране пони-поводыря.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Это - двухлетняя Динки, высотой в 70 сантиметров. Жеребенок помогает незрячим людям переходить дорогу, преодолевать уличные тротуары и даже безопасно заходить в лифт.

Такие команды обычно выполняют лишь собаки. Однако эта пони освоила непривычные для себя навыки всего за восемь месяцев.