Замгенпрокурора США хотел тайно записать Трампа на диктофон и отстранить его от должности – NYT

Род Розенстайн, по данным издания, вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками Минюста и ФБР о том, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США.

Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записывать на диктофон разговоры президента страны Дональда Трампа, чтобы показать "хаос, поглощающий администрацию".

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает DW.com.

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Розенстайн, по данным издания, также вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками Минюста и ФБР о том, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США. Она дает возможность передать власть вице-президенту, если президент не способен исполнять свои обязанности. Эти предложения Розенстайн выдвигал весной 2017 года, когда сам был в должности всего две недели.

Розенстайн, скорее всего, не сделал никаких записей, пишет NYT. Информацию газеты о его намерениях позднее подтвердило агентство AP, также ссылаясь на источники. Некоторые собеседники обоих СМИ заявляют о том, что разговоры о применении 25 поправки Розенстайн вел в саркастическом тоне, другие же настаивают на том, что он был серьезен.

Сам Розенстайн заявил, что опубликованная в The New York Times история "неточна и фактически неверна". "Исходя из моих личных отношений с президентом, нет оснований ссылаться на 25-ю поправку", - сказал он.