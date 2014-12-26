The Independent: Путин сохраняет низкие цены на водку, в то время как экономический кризис в РФ усугубляется

Об этом пишет Том Мендельсон в статье «Владимир Путин сохраняет низкие цены на водку, в то время как экономический кризис в России усугубляется», опубликованной на сайте газеты The Independent.

Он оставался сильным, когда резко упала цена на нефть, но президент России Владимир Путин был вынужден, наконец, вмешаться из-за еще более критического товара: водки.

Российская экономика пострадала от международных санкций и самой низкой цены на нефть с 2009 года, но заявление Путина о том, что высокие цены на водку стимулируют производство потенциально опасных нелегальных спиртных напитков и должны быть ограничены правительством, является, возможно, первым признаком того, что экономическое давление дошло и до него.

Рубль резко упал за последние несколько месяцев, и сейчас стоит чуть больше, чем пенни, Россия столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен 1998 года, когда она объявила дефолт из-за своих долгов.

Водка - это клей, который держит Россию, но это также основная причина плохого состояния здоровья в бывшей сверхдержаве. По результатам недавно проведенного исследования, четвертая часть всех российских мужчин умрут, не дожив до 55 лет, и высокое потребление алкоголя - особенно водки – считается одной из причин этому.

Цена на спиртной напиток выросла на 30 процентов в прошлом году, около 2,70 фунта за пол-литра.

«Чрезмерное повышение цен на водку приведет лишь к увеличению потребления контрабандных [спиртных напитков]», сказал Путин. «Я полагаю, соответствующие структуры должны об этом подумать».

Российская экономика, как ожидается, погрузится в рецессию в 2015 году в связи с падением цен на нефть и западными санкциями из-за кризиса в Украине. Годовая инфляция, тем временем, согласно прогнозам, превысит отметку в 10 процентов в этом году.