Washington Post: Европе пора готовиться к новой войне с Россией

И полагаться на помощь США европейцам не стоит.

Что заставляет министров иностранных дел уязвимых союзников США просыпаться с ужасом ночью? Мысль о том, что президент России Владимир Путин сделает с их странами то же, что он уже сделал с Украиной и Грузией: начнет гибридную войну. Войну, которую отрицает глава государства, усиленную кибератаками и диверсиями, на которой самолеты, танки и солдаты без опознавательных знаков маршем направляются на чужую территорию. Войну, которая не пересекает черту, за которой начинается полномасштабное вторжение.

Об этом на страницах Washington Post пишет бывший министр иностранных дел и экс-председатель Сейма Польши Радослав Сикорский, который вспоминает, что и сам был главным дипломатом такой "уязвимой страны".

«Мы бы звали на помощь, но ситуация могла бы оказаться слишком неоднозначной, чтобы оправдать международное вмешательство. Мы бы хотели, чтобы наши союзники, особенно США, не устраивали дипломатические демарши или отправляли миссии по проверке фактов, а выслали свои самолеты, танки и солдат», - пишет Сикорский.

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По его мнению, это еще даже не самый страшный сценарий, который можно представить. На самом деле на протяжении последних нескольких лет Россия готовила кое-что еще более зловещее. Российские военные учения «Запад» отрабатывали гипотетический сценарий начала гибриднойвойны против стран Балтии с применением ядерного оружия. Это часть российской военной доктрины, которую аналитики формулируют как «эскалация для деэскалации». Однако, такой подход однозначно не мирный. Он означает, что Москва собирается оглушить других лидеров так сильно, чтобы они сразу же сдались. Учитывая то, что планирование ядерной войны стало недопустимым в современном постмодернистском мире, Россия рассчитывает, что другие страны будут медлить с ответным ударом, если столкнутся с реальной ядерной угрозой. Молчание даже в течение 60 часов уже принесет агрессору победу.

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Сущность НАТО как раз в том, чтобы не допустить этого. Только президент США имеет власть ответить на российские угрозы и действия на каждом этапе эскалации. Только Америка может сравниться с Россией даже в Центральной Европе по количеству самолетов, крылатых ракет, ядерных боеголовок. Безопасность Европы на северном фланге зависит от готовности США применить здесь силу.

Но на протяжении последней недели стало понятно, что американский президент считает своим «врагом» европейцев и что европейцы якобы должны деньги НАТО, хотя это не правда. Сикорский считает очевидным, что Трамп пытается дестабилизировать демократически избранных лидеров Германии и Великобритании, что сыграет в пользу их радикальным оппонентам. Он начал торговую войну с Европой из-за то, что она якобы угрожает национальной безопасности США. А в скандальном деле о российском вмешательстве в политику США, он верит кровавому диктатору России больше, чем американским разведывательным службам.

По его словам, контраста между враждебным отношением президента США к союзникам и мягким к Путину уже достаточно, чтобы посеять сомнения среди европейцев.

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«В тот критический момент кризиса, которого мы боимся, мы хотим, чтобы Трамп проревел в телефонную трубку: «Ану забери своих головорезов обратно в Россию, Владимир, или же будут последствия!». Но действительно ли он так сделает?» - добавляет польский политик, напоминая о том, что Трамп ставит под сомнение полезность альянсов.

«Я бы хотел сказать ему, что Польша не отправляла бригады на слабо оправданную войну в Ирак из-за страха перед оружием массового уничтожения той страны. Что мы не отправили еще одну бригаду в Афганистан после терактов 11 сентября, потому что боялись, что «Талибан» придет в Варшаву и будет захватывать в рабство наших девушек. Что я не подписал соглашение о размещении американской системы ПРО на польской территории, потому что боялся возможной атаки Ирана. И что мы не купили самолеты F-16 у Lockheed Martin, авиалайнеры у Boeing или ракеты у Raytheon, потому что они обязательно лучше, чем европейские аналоги. Мы сделать все это потому, что последовательные польские лидеры инвестировали в гарантии США в сфере безопасности», - отмечает Сикорский.

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Он добавляет, что после прошлой недели Польше и европейцам приходится иметь дело с реальностью, в которой никто: ни Госдепартамент, ни Пентагон, ни Совет национальной безопасности, - не знают, что Трамп сделает в случае возникновения кризиса из-за агрессии России. Возможно, он и сам не знает.

Это не означает, что НАТО конец. Альянс должен продолжать существовать, а европейские страны, безусловно, должны больше тратить на оборону, надеясь, что никакого кризиса никогда не будет.

Но это еще и означает, что Евросоюзу нужна автономная возможность защищаться. Она нужна на южном фланге, куда устремляются сотни тысяч беженцев, на восточном, где Россия нарушила табу силового изменения границ после Второй мировой войны, и она нужна, потому что президент США ненадежный.

«Будучи министром иностранных дел, я выступал за создание Европейского оборонного союза. Если бы не было Brexit, Великобритания могла бы сейчас возглавить процесс. Но теперь инициатива упала на плечи Франции, Германии и непосредственно лидеров Евросоюза. Трамп бросает нам вызов, предлагая неприятный выбор: или мы становимся его личными вассалами, или беспомощно повиснем в воздухе. Мы не должны выбирать ни один из этих вариантов», - считает экс-министр иностранных дел Польши.