Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома набрала уже более 80 тысяч голосов (видео)

У украинцев осталось меньше трех дней, чтобы поставить подпись.

Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома набрала более 80 тысяч голосов из ста.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Украинские телеведущие, режиссеры, музыканты, спортсмены подписывают обращения и выкладывают видеообращения в интернет с просьбой присоединиться к акции и активнее апеллировать к властям США.

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Это должно побудить Вашингтон сильнее давить на Москву для освобождения 64 украинских политзаключенных в России. У украинцев осталось меньше трех дней, чтобы поставить подпись.

Для того, чтобы проголосовать за петицию для Белого дома об освобождении Олега Сенцова и других украинских заключенных в России, необходимо зайти с компьютера или мобильного телефона на сайт petitions.whitehouse.gov и из перечня необходимо выбрать Save Oleg Sentsov.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его доставили в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.