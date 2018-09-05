Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома набрала уже более 80 тысяч голосов (видео)
Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома набрала более 80 тысяч голосов из ста.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Украинские телеведущие, режиссеры, музыканты, спортсмены подписывают обращения и выкладывают видеообращения в интернет с просьбой присоединиться к акции и активнее апеллировать к властям США.
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Это должно побудить Вашингтон сильнее давить на Москву для освобождения 64 украинских политзаключенных в России. У украинцев осталось меньше трех дней, чтобы поставить подпись.
Для того, чтобы проголосовать за петицию для Белого дома об освобождении Олега Сенцова и других украинских заключенных в России, необходимо зайти с компьютера или мобильного телефона на сайт petitions.whitehouse.gov и из перечня необходимо выбрать Save Oleg Sentsov.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его доставили в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.
14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.