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Ким Чен Ын пропал на две недели накануне празднования 70-летия основания КНДР

15:46, 04 сентября 2018
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, летом северокорейские СМИ активно освещали поездки лидера КНДР на различные фабрики и предприятия. Однако с 21 августа новых сообщений о деятельности Ким Чен Ына не публикуется.

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Агентство подчеркивает, что отсутствие главы государства привлекает внимание еще и потому, что в субботу, 8 сентября, КНДР будет праздновать 70-летие со дня основания.

Эксперты предполагают, что Ким, вероятно, мог сконцентрироваться на решении вопросов во внешней политике.

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Теги: #КНДР#Ким Чен Ын#пропажа