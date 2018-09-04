Ким Чен Ын пропал на две недели накануне празднования 70-летия основания КНДР

С 21 августа новых сообщений о деятельности Ким Чен Ына не публикуется.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении 15 дней.

Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, летом северокорейские СМИ активно освещали поездки лидера КНДР на различные фабрики и предприятия. Однако с 21 августа новых сообщений о деятельности Ким Чен Ына не публикуется.

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Агентство подчеркивает, что отсутствие главы государства привлекает внимание еще и потому, что в субботу, 8 сентября, КНДР будет праздновать 70-летие со дня основания.

Эксперты предполагают, что Ким, вероятно, мог сконцентрироваться на решении вопросов во внешней политике.